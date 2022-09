Hersenimplantaat in menselijk brein in VS

De Stentrode. Bron: Synchron

Het Amerikaanse bedrijf Synchron is als eerste erin geslaagd om een hersenimplantaat (BCI, brain computer interfaces) in het menselijk brein te implanteren in de Verenigde Staten. Artsen in het vooraanstaande ziekenhuis Sinai West in New York City voerden de operatie uit bij een patiënt met ernstige verlamming.

Operatie ging goed

Hierbij plaatsen zij het hersenimplantaat Stentrode in een bloedvat in het deel van de hersenschors dat je lichaam bestuurt, de zogenoemde motorische cortex. De operatie vond plaats via een bloedvat waardoor er geen open hersenoperatie nodig was. De operatie ging erg goed en de patiënt kon 48 uur later weer naar huis.

Je kan volgens Synchron de Stentrode het beste vergelijken met een tatoeage die zich in de wand van het bloedvat nestelt. De Stentrode luistert als het ware de elektrische signalen van de motorische cortex af. Die geeft het door aan een computer. Daarmee kunnen bijvoorbeeld muisbewegingen gemaakt worden en de rolstoel ook worden bestuurd.

Verlamden weer laten lopen met hersenimplantaat

Hiermee zouden we voor het eerst kunnen bereiken waar we als mensheid tot nu toe alleen maar van droomden, namelijk mensen met ernstige verlamming weer laten lopen.

En dit is nog maar het begin. De ultieme droom is natuurlijk om het voor verlamden mogelijk te maken om te lopen en misschien wel bovenmenselijke vaardigheden te verkrijgen. Je zou in theorie bijvoorbeeld vleugels kunnen besturen met je hersenimplantaat en op die manier kunnen vliegen. Uiteraard is dit nog verre toekomstmuziek.

Hersenimplantaat eerder in Australië

In 2019 is met dit implantaat al een klinische trial uitgevoerd in Australië. Hiermee versloeg het bedrijf met zijn hersenimplantaat concurrent Neuralink van Elon Musk. Volgens insiders zou Musk nu in onderhandeling zijn met Synchron voor een verdere samenwerking.

Neuralink van Musk te snel af

Naar verluidt is Musk niet erg blij met de trage vooruitgang bij Neuralink. Dit ondanks het feit dat Neuralink vijf keer zoveel werknemers heeft als de 60 van Synchron. Saillant detail: een ex-directeur van Neuralink, Max Hodak, die een jaar eerder opgesteld was, is nu een investeerder in Synchron. Dat maakt het natuurlijk allemaal extra pijnlijk voor Musk.

Het is natuurlijk wel fijn nieuws dat dankzij dit hersenimplantaat verlamden vanaf nu uitzicht hebben op een bestaan, zoals gezonde mensen.