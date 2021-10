Het bestaat echt: een smart ring

Oura

Een smartwatch kennen we allemaal, maar een smart ring… De ring bestaat, lees hier wat je ermee kan doen.

De slimme ring is niet nieuw. Vier jaar geleden werd het al door Oura gelanceerd. In de tussentijd heeft het bedrijf niet stil gezeten en heeft het een aantal keren de media gehaald. Oura-ringen bevonden zich op de vingers van een aantal beroemde figuren en een aantal onderzoeken gebruikten het om te bepalen of draagbare technologie COVID-19-symptomen kon voorspellen.

Het Finse bedrijf kondigt nu zijn derde generatie ring aan met een nog grotere nadruk op het proppen van zoveel hardware in dat kleine apparaatje als de wetten van de fysica toestaan.

De v3 Oura Ring ziet er niet veel anders uit in vergelijking met zijn voorganger. Binnenin heeft het bedrijf echter verschillende nieuwe componenten ontwikkeld om in het chassis te passen. Waaronder een nieuwe optische hartslagsensor. Dit alleen laat de wearable je hartslag gedurende de dag volgen. Dit kon eerder alleen ’s nachts. Daarnaast krijg je met de smart ring ook hartslagmeting tijdens trainingen en krijg je zelfs bloedoxygenatiemetingen.

Toepassingen

Met de nieuwe verbeterde continue temperatuurbewaking zijn de makers van Oura van mening dat het nieuwe model veel beter zal zijn in het voorspellen wanneer perioden zullen beginnen. Het bedrijf voegde eraan toe dat je een nauwkeurigere slaapregistratie kunt verwachten. Je krijgt tevens gegevens over hoe ontspannen en uitgerust je bent, zodat je wat tijd vrij kunt nemen.

Dit alles komt niet gratis. Het verdienmodel bij veel wearables is in de vorm van een abonnement. Ook hier, voor een bedrag van ongeveer zes euro per maand kun je “dagelijkse gezondheidsinzichten, gepersonaliseerde aanbevelingen, exclusieve audio, educatieve video’s en meer” krijgen. Uiteraard moet je de ring dan eerst kopen.