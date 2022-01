Het bizarre mondkapje van Razer heeft een prijs

Het was eerst een concept, nu een echt product. Het bizarre mondkapje van Razer. Aandacht gegarandeerd!

Wie had gedacht dat mondkapjes nog steeds zo relevant waren? Het concept dat Razer een jaar geleden liet zien is prima gerijpt tot een uiteindelijk product. Het bedrijf heeft een nieuwe versie gepresenteerd en deze is rijp voor de verkoop. Het gaat hier om de Razer Zephyr Pro. Het mondmasker dat er niet alleen gaaf uitziet met kekke verlichting, maar er zit dan ook nog eens een versterker in. Dat betekent dat wanneer jij praat, het masker ervoor zorgt dat het er luider uitkomt. Best handig, want het kan best lastig te zijn om een ander te verstaan wanneer deze persoon een mondkapje draagt.

Razer mondkapje

Je moet wel durf hebben om dit ding te dragen. Want reken maar dat mensen je gaan aanstaren in de metro of trein. Wees dan ook een baas en zet de party verlichting aan. Maak er gewoon een feestje van.

Het masker bevat tevens luchtfilters, zodat ze ook nog een serieuze bijdrage leveren ten opzichte van een gewoon mondkapje. Dit zijn N95 filters en je kunt ze zelf wisselen. Razer verkoopt ze via de eigen webshop. De verkoop gaat later dit jaar in de Verenigde Staten van start. De prijs voor het masker ligt op 99 dollar.