Het blijvende sterrendom van Bitcoin

Wist jij dit over de bekende cryptomunt?





Bitcoin, de befaamde cryptomunt, is de afgelopen maanden weer volop in het publieke bewustzijn geweest vanwege zijn fluctuerende, maar stijgende prijs. Tezamen met een reeks andere positieve cryptovaluta ontwikkelingen, is zelfs nu Bitcoin reeds haar tienjarige jubileum gevierd heeft, de cryptomunt nog steeds een relatief nieuwe technologie te noemen.

Bitcoin’s cultstatus

Tien jaar terug had niemand kunnen bedenken dat de prijs van ‘s werelds allereerste crypto valuta tegen het eind van 2019 met maar liefst 62.500 procent zou zijn toegenomen. Dit is niet alleen een unicum te noemen, maar Bitcoin is hierdoor ook de meest winstgevende investering van het afgelopen decennium geworden, en heeft zelfs zijn eigen cultstatus gecreëerd met de bijbehorende ‘B-groupies’.

Bitcoin heeft de financiële wereld de afgelopen jaren flink door elkaar geschud, in een artikel wat recentelijk is gepubliceert is de tijdlijn en geschiedenis van de cryptomunt op een beknopte manier samengevat. In het bezit zijn van Bitcoin is tegenwoordig hip, er zijn dan ook talloze beroemdheden die in de kracht van de cryptomunt geloven. Een aantal bezitten zelfs een behoorlijk aantal Bitcoin munten.

Beroemde Bitcoin eigenaren

De oprichter van Microsoft, Bill Gates, heeft in het verleden gezegd dat hij Bitcoin beter vindt dan fiat valuta’s. Samen met een aantal van zijn zakenpartners, heeft hij toendertijd 170 miljard dollar in Bitcoin geïnvesteerd om zo het milieu te helpen.

De bekende acteur Ashton Kutcher, mede-oprichter van venture fund A-Grade Investments, heeft tijdens zijn toespraak op de TechCrunch Disrupt NY conferentie verteld dat de technologie van Bitcoin een gedecentraliseerde beveiliging is en dat men zich daarom geen zorgen over Bitcoin hoeft te maken.

De welbekende zwaargewicht boxer, Mike Tyson, besteedt naast het boxen veel tijd aan Bitcoin. Hij werkt namelijk al sinds 2016 samen met Bitcoin Direct om een digitale Bitcoin wallet voor mobiele apparaten te lanceren. Hij kwam zelfs met een eigen Bitcoin pinautomaat in Las Vegas die versierd was met beelden van zijn beroemde gezichtstatoeage. In Nederland zijn overigens ook wel Bitcoin ATM’s te vinden.

Een andere beroemdheid die samenwerkt met Bitcoin is de oprichter van de Virgin Group, Richard Branson. Hij heeft de Bitcoin start-up van Atlanta Bitpay voorgezet en heeft hiermee al heel wat miljoenen dollars in Bitcoin geïnvesteerd. Maar ook het betalen met Bitcoin brengt dankzij Branson een bepaalde allure met zich mee, want Virgin Galactic aanvaardde deze cryptovaluta voor toekomstige ruimtereizen.

Bitcoin blijft

De Bitcoin crypto gemeenschap en liefhebbers van andere altcoins kunnen weer met een gerust hart ademhalen. De Bitcoin heeft namelijk, na een paar weken een vrije val vertoond te hebben, weer een stijgende lijn getoond. Geleid door de moedermunt Bitcoin stegen de crypto valuta’s, wat het gevoel van verlies gelukkig nietig maakte.

Bitcoin mag dan relatief nieuw zijn, het is zeker een crypto valuta die zijn wortels in de grond gevestigd heeft.