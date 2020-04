Het Coronavirus waart nu ook rond op internet

Thuiswerken blijkt lucratieve markt voor het verkopen van bloed en meer.





Internetcriminaliteit is bijna net zo oud als het internet zelf. Voor de Coronacrisis wisten we al dat cybercriminelen op zoek waren naar slecht beveiligde computers en zwakke bedrijfsnetwerken. Nu we als gevolg van de lockdowns in diverse landen massaal thuis werken blijken internetcriminelen gouden kansen te zien. Naast het Coronavirus zelf waart er nu dus een golf van besmette apps, voorstellen en aanbiedingen rond met maar één doel, het leegkloppen van de zakken van argeloze burgers.

Dat men hierbij geen middel schuwt zien we in deze Tweet waarin iemand een Darkweb-advertentie post. Hier wordt bloed aangeboden door iemand die zegt besmet te zijn geweest met en genezen te zijn van Corona. Door het gebruik van het bloed zou je de antistoffen tegen Corona in het lichaam halen en zo minder of geen kans lopen om besmet te raken.

Seriously I hope this is a hoax/scam #Darknet pic.twitter.com/rk8Fuq64SP — Christiaan Beek (@ChristiaanBeek) March 30, 2020

Uit onderzoeken van McAfee (de antivirus-gigant) en de Engelse overheid blijkt inmiddels dat vooral de gezondheidszorg, financiële sector en het onderwijs een geliefd doelwit zijn.

Bij gezondheidszorg ziet men massale fraudes bij het aanbieden van mondkapjes, handgels en anderee medische hulpmiddelen. Na bestelling en betaling krijg je niets of ondeugdelijke materialen, dus ook die vorm van criminaliteit gaat door.

Verder ziet men allerlei apps waarbij je je kunt registreren om jouw gezondheid te meten of te zien of je bij besmette personen in de buurt geweest bent. Deze apps werken echter vaak niet, maar installeren wel direct allerlei vormen van malware en spyware op jouw computer of smartphone. Hiermee kan de maker makkelijker bij de bankgegevens, camerabediening of, als je thuis werkt, het netwerk van het bedrijf.

Ook voor de hand liggend zijn de digitale pogingen om jou jouw geld veilig te laten stellen of tegen aantrekkelijke rentes te investeren in noodlijdende bedrijven, ondernemers of goede doelen. Ook hier blijken de zielige bedelaars keiharde criminelen.

Nog veel schrijnender is de categorie digitale boeven die zich richten op medewerkers in de gezondheidszorg met een geraffineerd bericht dat zij van de overheid, als dank voor hun keiharde werk, een eenmalig belastingvoordeel krijgen. Ook dit is helaas niet waar, maar bedoeld om gegevens te ontfrutselen om daarmee de helden van de zorg financieel uit te kleden.

Ronduit smerig is het feit dat er ook een categorie digitale criminelen is die gebruikt maakt van de lockdown om digitaal te proberen de kinderkamer binnen te komen. De Nederlandse overheid heeft voor zover bekend nog geen site opgezet om deze cybercrime rondom het Coronavirus of COVID19 te delen, maar de Engelse overheid heeft wel een uitgebreid portal opgezet. Hier zie je voorbeelden van scams en tip om jezelf en jouw huisgenoten te beveiligen tegen deze digitale criminelen.

Overigens kan Corona ook letterlijk via het toetsenbord overgedragen worden. Daarom deelden wij eerder een aantal tips om dat te voorkomen. Uiteraard is het raadzaam om sowieso voorzichtig te zijn op internet en te voorkomen dat een stiekeme ondeugd tijdens de thuisisolatie uitloopt op een dure les.