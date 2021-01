Het coronavirus was voor Netflix in 2020 zo slecht nog niet - Apparata

Netflix mag dankbaar terugkijken op een zeer succesvol 2020. Voor de Amerikaanse streamingdients was het coronavirus zo erg nog niet.

We moeten meer thuiszitten dan ooit. Niet alleen in Nederland, maar in grote delen van de wereld is dat zo. En daar maakt een streamingdienst als Netflix natuurlijk dankbaar gebruik van. Want wat moet je nou doen als je thuiszit? Films of serie kijken op Netflix is wat dat betreft heerlijk tijdverdrijf. Niet zo gek dat 2020 dan ook een recordjaar was voor Netflix.

Netflix in 2020

Vorig jaar heeft de Amerikaanse streamingdienst 37 miljoen nieuwe abonnees mogen verwelkomen. Daarmee is de grens van meer dan 200 miljoen abonnees eindelijk bereikt. Niet eerder wist Netflix in een jaar zoveel nieuwe abonnees te strikken. De meeste nieuwe abonnees waren te vinden in Europa, maar ook in het Midden-Oosten en Afrika. Niet zo’n heel gekke ontwikkeling. Met name Europese landen als Frankrijk en Italië hebben strenge lockdown regels (gehad). Netflix kijken was, naast een boek lezen of gamen, ongetwijfeld een populaire manier om de tijd te dooien.

Dit mijlpaal grootschalig vieren is iets dat Netflix, dat meerdere kantoren over de wereld heeft, helaas niet kan doen door het coronavirus. Het Amerikaanse bedrijf heeft daarom champagne en confetti naar de medewerkers opgestuurd zodat ze thuis een feestje kunnen bouwen, aldus The Wall Street Journal.