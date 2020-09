Het doek is gevallen voor deze Nintendo - Apparata

Doen andere apparaten van Nintendo zoals de 3DS er nog toe na de komst van de Switch? Eigenlijk niet.

De Nintendo Switch is heer en meester als het gaat om de populariteit van de huidige consoles van het merk. Je zou bijna vergeten dat er ook nog zoiets is als de Nintendo 3DS, ook een handheld van het merk. Twee maanden geleden trok Nintendo de stekker uit de digitale winkels van de Wii U en de 3DS. Nu is ook daadwerkelijk de productie van de 3DS gestaakt.

En daarmee is het doek nu echt gevallen voor de Nintendo 3DS. Het apparaatje kwam negen jaar geleden op de markt en was best succesvol. Meerdere varianten van de handheld zagen het licht. Onder andere een grotere 3DS XL en een goedkopere 2DS en 2DS XL kwamen op de markt. De Switch, die drie jaar geleden verscheen, heeft het stokje overgenomen en de 3DS doet er eigenlijk niet meer toe. En omdat je de Switch op de televisie kunt aansluiten had de Wii U ook geen bestaansrecht meer.

Met een productie van bijna 10 jaar heeft de 3DS het alsnog lang volgehouden voor een handeld console. Maar aan alles komt een einde, zo ook aan de Nintendo 3DS. (via The Verge)