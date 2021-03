Het einde voor LG smartphonetak lijkt nabij - Apparata

LG probeert de smartphonetak wanhopig te verkopen maar er zijn naar verluidt weinig geïnteresseerden te vinden.

Het gaat niet goed met de smartphonetak van LG, dat wisten we al. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is al enkele maanden op zoek naar een manier om de verliesmakende divisie te fixen. Een van de opties was dan ook om de smartphonetak te verkopen. Helaas lijkt daar totaal geen animo voor te zijn.

LG krijgt smartphonetak niet verkocht

Er lijken geen geïnteresseerden te zijn voor de smartphonetak van LG, zo meldt TheKoreanHerald. Gesprekken met het Vietnamese Vingroup en Volkswagen zouden niets hebben opgeleverd. Insiders vertellen tegen de krant dat de volledige sluiting van de divisie aannemelijk is.

LG had naar verluidt gesprekken over de schaal van de divisie maar er was weinig vooruitgang in de onderhandelingen. Het lijkt erop dat de verkoop van de volledige mobiele tak zeer lastig is op dit moment. Hetzelfde geldt voor een gedeeltelijke verkoop.

LG had in januari enkele opties. Verkoop was er één, sluiting de andere. Tegelijkertijd werd er ook naar herstructurering gekeken. Aangezien eigenlijk alle interessante projecten van LG, zoals de rolbare smartphone, stopgezet zouden zijn, is het maar de vraag wat een herstructurering kan uithalen. De afgelopen jaren leed LG’s smartphonetak zo’n 3,7 miljard euro verlies. Wellicht dat het bedrijf moeite heeft om een koper vinden omdat de cijfers er niet zo goed uitzien.

Wat de reden ook is, het is alle werknemers van de smartphonetak natuurlijk gegund dat ze goed terecht komen. Daar is nog niet meer duidelijkheid over. Toen het hele probleem bekend werd, zei de CEO van LG dat werknemers zich geen zorgen hoeven maken. Hij volgde dat statement op met de belofte dat 60% van de werknemers overgeplaatst kan worden. Kortom, zware tijden voor de smartphonetak van LG én voor 40% van diens werknemers.