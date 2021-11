Het elektrische vliegtuig van Rolls-Royce is bloedsnel en mooi

Rolls-Royce

Electrische vliegtuigen zijn de toekomst. Het elektrische vliegtuig van Rolls-Royce is niet alleen mooi, maar ook nog eens behoorlijk rap.

Vliegschaamte, het is een populair woord tegenwoordig. Vliegen wordt gezien als zeer milieuvervuilend en zou je daardoor zou min mogelijk moeten doen. Electrische vliegtuigen worden als een mogelijke oplossing gezien. En daar zijn er best al wat van. Waaronder die van Rolls-Royce.

Elektrische vliegtuig van Rolls-Royce

Enkele maanden geleden na de eerste vlucht heeft Rolls-Royce’s “Spirit of Innovation” een topsnelheid van 387,4 MPH bereikt. Dit is over de 600 km per uur. Dit is (voorlopig) het snelheidsrecord voor elektrische vliegtuigen, meldde Gizmodo. Het claimde ook de topsnelheid van 345,4 MPH over een koers van 3 kilometer (1,86 mijl) en de laagste tijd tot een hoogte van 3000 meter (9.843 voet) (202 seconden). De records moeten nog officieel gecheckt worden, maar naar alle waarschijnlijkheid klopt het. Het oude record wordt dan verpulverd.

De testvlucht, want dat was het, werd uitgevoerd op 16 november. Het vliegtuig heeft in september zijn eerste vlucht gemaakt. Het zit dus nog in de testfase. Er is een aanzienlijke kans dat het vliegtuig nog harder kan.

Innovatie

De Spirit of Innovation is een old-school “tail-dragger” vliegtuig, waar het stuur aan de achterkant zit. En met de kap ver naar achteren geschoven. Het apparaat ziet er indrukwekkend en snel uit. Hij wordt aangedreven door een 400 kW (535 pk), 750 volt motor. Rolls-Royce zei dat het het “meest krachtige aandrijfbatterijpakket ooit in de ruimtevaart” gebruikt, met 6.480 cellen.

Huidige elektrische vliegtuigen zijn nog niet praktisch. De batterijen hebben 50 keer minder energie dan vliegtuigbrandstof. Voor korte tripjes ideaal, maar voor langere afstanden niet. En daar gebruiken we vliegtuigen juist voor.