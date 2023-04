Het Fabergé-ei, kostbaarste paasei ter wereld

De firma Fabergé fabriceerde in Sint-Petersburg de zeer kostbare en zeldzame Fabergé-eieren voor de Russische tsarenfamilie. Deze eieren waren bedoeld als paasgift.

Het Kroningsei, een van de meest bijzondere Fabergé-eieren. Bron

Een over de top paasei

In de Slavische wereld is het kunstzinnig beschilderen van houten eieren en deze als geschenk geven al een eeuwenoude traditie. Natuurlijk kan je als zichzelf respecterende tsaar niet aankomen met een dergelijk goedkoop geschenk, dus besloot de toenmalige tsaar Nicolaas III het grootser aan te pakken. Hij schakelde de hofleverancier en juwelier Fabergé in Sint Petersburg in om paaseieren voor zijn vrouw te maken. Dat streven is, kunnen we achteraf zeggen, uitstekend geslaagd. Want de Fabergé-eieren zijn nog steeds legendarisch en de eieren zijn tientallen miljoenen dollars per stuk waard.

Fabergé ei met het Gatchina Paleis. De doorsnede is slechts 90 millimeter. Let op de fijne afwerking van de zeer kleine details. Bron

De eieren zijn beroemd vanwege de zeer fijne afwerking, die zeker voor de negentiende eeuw ongekend precies was. De juwelier was maanden bezig met één ei, waarbij elk detail met heel veel precisie vormgegeven werd. Ook de materialen waren kostbaar, zoals edelstenen, goud en platina, maar de voornaamste waarde van de eieren zit hem in het ongekende vakmanschap – volgens sommigen zelfs het beste ter wereld, ooit.

Fabergé-ei verkocht door Stalin

Het grootste deel van de eieren is niet meer in Rusland. De communisten maakten na de machtsovername korte metten met de tsaar en andere leden van de familie Romanov. De eieren werden in beslag genomen door de nieuwe heersers. Hierbij gingen verschillende exemplaren verloren. Op dit moment zijn er nog meer dan tien eieren vermist.

Toen de Sovjets zich bewapenden tegen onder meer de dreigende invasie van nazi-Duitsland, waren harde valuta schaars. Dus deed Stalin een greep in de geroofde goudschatten van de Romanovs. Een prominente plaats namen uiteraard de legendarische Fabergé-eieren in. Deze verkochten de Sovjets voor veel geld, waardoor een groot aantal in de VS en het Verenigd Koninkrijk belandde. Zo bezit de Britse koninklijke familie er zo’n drie. Na de val van de Sovjet-Unie werden sommige Russische zakenlieden met de juiste connecties erg rijk. Eén van hen, Viktor Vekselberg, slaagde er in om negen Fabergé eieren terug te halen naar Rusland.