Het gaat gebeuren: Google gaat wachtwoordloos inloggen mogelijk maken

Het heeft even geduurd, maar Google gaat wachtwoordloos inloggen binnenkort mogelijk maken voor Chrome en Android.

Het was al eerder bekend dat Google werkt aan de mogelijkheid om in te loggen zonder wachtwoord. Nu heeft het bedrijf aangekondigd dat het er echt aan gaat komen. Je hoeft dan niet meer met een wachtwoord in te loggen op websites of apps. Ideaal dus!

Wachtwoordloos inloggen Google

Doel is het leven makkelijker te maken en de veiligheid te vergroten. Wachtwoordloos inloggen komt ergens in het komende jaar voor ons beschikbaar voor Android-telefoons en Chrome browser. Dan is het enige wat je nog moet doen het ontgrendelen van je telefoon. Dit welkome bericht schrijft Google op hun website.

Apple en Microsoft zijn hier ook mee bezig. Zij werken allemaal met de FIDO Alliance. Dit is een organisatie dat werkt aan andere manieren van inloggen. Nu zijn zwakke wachtwoorden vaak de reden dat criminelen toegang krijgen tot onze apparaten. Toch blijven we de komende jaren nog steeds wachtwoorden gebruiken. Google zegt namelijk: “We begrijpen dat niet alle toestellen en sites er klaar voor zijn. “Wachtwoorden blijven deel uitmaken van ons leven zolang we deze transitie maken, dus we blijven werken aan manieren om bestaande inlogsystemen beter te beveiligen.”

Sleutel

Als je zonder wachtwoord zou willen werken, dan moet je gebruik maken van een FIDO-sleutel die op je smartphone staat. De sleutel is veel veiliger en wordt alleen getoond aan een inlogscherm als de telefoon is ontgrendeld.

“Om bij een website op de computer in te loggen, heb je alleen een telefoon in de buurt nodig”, legt Google uit. “Je krijgt een bericht om de telefoon te ontgrendelen als je ergens wil inloggen. Als de telefoon is geopend, kun je zonder extra wachtwoord inloggen.” Je telefoon kwijt? No problemo, de sleutel kan via een back-up in de cloud teruggezet worden.