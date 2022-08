Het gaat minder lekker met de Nintendo Switch

Het hoogtepunt van de Nintendo Switch lijkt achter ons te liggen. Of niet?

Al jaren verkrijgbaar op de markt en een weergaloos succes: de Switch. Te vinden in tal van woonkamers van huishoudens, ook in Nederland. Het gaat echter minder lekker met de Nintendo Switch. Dat komt door de chiptekorten.

Het Japanse bedrijf verkocht maar liefst een miljoen minder exemplaren van de console in het afgelopen kwartaal in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Al jaren spelen de chiptekorten een probleem. Het zit te de verkopen van de Xbox Series X, de PlayStation 5, maar dus ook de Nintendo Switch dwars. Het afgelopen kwartaal werden 3,4 miljoen exemplaren van de Switch verkocht.

Daarmee heeft Nintendo een daling van 23 procent in verkopen te verwerken. Een pittige pil om even te slikken. Helaas lijkt het er ook niet op dat het probleem van de chiptekorten op de korte termijn opgelost gaat worden. De problemen begonnen in 2020 met corona en vormen sindsdien een serieus probleem voor de industrie.

Het issue is dus niet zozeer een tegenvallende vraag, maar puur vanwege tegenvallende beschikbaarheid van onderdelen. Als er geen verbetering komt, lijkt het hoogtepunt van de Nintendo Switch achter ons te liggen. Maar wellicht is dat nog wat voorbarig om te zeggen.