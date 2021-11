Het gaat nog moeilijker worden om een PlayStation 5 te kopen

Geen nieuws dat je vrolijk stemt. Het feit dat het nog moeilijker gaat worden om een PlayStation 5 te kopen.

De PlayStation 5 blaast morgen een kaarsje uit. Op 12 november 2020 begon de verkoop in Japan. Een paar dagen later, op 19 november, volgde ook onder andere Europa. Maar sindsdien is het helemaal niet zo eenvoudig om een PlayStation 5 te kunnen kopen. Je mag het gerust dramatisch noemen.

Dat heeft grotendeels te maken met chiptekorten. De verwachting was al dat dit probleem in 2022 en misschien wel 2023 nog niet opgelost is. Nu krijgen we via Bloomberg een deprimerend bericht te horen. De situatie is namelijk nog erger dan gedacht. Sony heeft de productie van de PS5 noodgedwongen teruggebracht omdat er niet genoeg onderdelen zijn om de console in elkaar te schroeven. En dat terwijl de vraag nog altijd enorm is. Een PlayStation 5 kopen blijft een lastige opgave.

Niet alleen tekorten aan materiaal is een probleem. Er zouden ook uitdagingen zijn op logistiek gebied. Dat is eigenlijk al heel deze pandemie het geval. In de praktijk betekent dit dat winkels nog langer op voorraden moeten wachten. En dat betekent dat het nog moeilijker is om een PlayStation 5 te kopen. Balen als je er nog steeds geen eentje hebt.