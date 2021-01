Het gaat ontzettend lekker bij Microsoft! - Apparata

Letterlijk iedere afdeling van Microsoft trekt vandaag de champagne open, want de kwartaalcijfers zijn meer dan indrukwekkend.

Het gaat ontzettend lekker bij Microsoft, zo blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van 2021. Letterlijk iedere divisie van het miljardenbedrijf ging er in Q4 van 2020 op vooruit. Divisies als Azure en en Xbox gingen zelfs uitzonderlijk hard. Zelfs de falende afdelingen wisten nog een beetje extra omzet te draaien.

Microsoft kwartaalcijfers liegen er niet om

In het laatste kwartaal van 2020 ging Microsoft wederom uitzonderlijk hard vooruit. Van oktober tot december verdiende het Amerikaanse bedrijf $41,3 miljard, omgerekend ruim €34 miljard. Vergeleken met de omzet van hetzelfde kwartaal in 2019 is dat een stijging van maar liefst 17%. In totaal steeg de winst met 33% in diezelfde periode.

Uitschieters zijn bijvoorbeeld Xbox en Azure. Die eerste zag natuurlijk een gigantische launch van de Xbox Series X|S (check onze review hier). Ook al domineert PlayStation 5 wereldwijd de gaming markt, ook Xbox ging er keihard op vooruit. Door de nieuwe console, de toch niet duurder wordende Game Pass en alle (exclusieve) games steeg de omzet met 40%.

Clouddiensten waren daarnaast de grote winnaar voor Microsoft. Denk aan Azure, dat maar liefst 50% meer geld binnenhaalde dan een jaar geleden. Ook Office voor particulieren en Windows clouddiensten zorgden voor een extra dik belegde boterham by het Amerikaanse bedrijf.

Ook de missers waren raak

Wat betreft teleurstellingen zijn er weinig dingen op de kwartaalcijfers van Microsoft aan te merken. Want zelfs de grootste missers zagen nog steeds een stijging. Denk aan Windows geleverd bij kant en klare PC’s (1%), reclame bij zoekresultaten (2%) en de Surface tablets (3%) stegen een beetje.

Kortom, Microsoft mag totaal niet klagen aangezien letterlijk iedere divisie ten minste een beetje extra omzet behaalde. Ook de winst ging gigantisch omhoog. Kortom, Bill Gates approves!