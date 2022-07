Het gaat weer de verkeerde kant op voor Bitcoin

Bitcoin moet gauw uit de range breken om een mogelijke nieuwe bodem te bereiken.

Er was al geen sprake van een keiharde stijging in de afgelopen periode. In plaats daarvan begaf Bitcoin zich op stabiel vlak. Het gevaar daarvan is dat het echt twee kanten op gaat. Als er dan snel geen stijging vormt gaat de cryptocurrency simpelweg dalen. Dat is nu het geval.

Bitcoin daling

Bitcoin was bezig met een stijging sinds het behalen van een dip op 18 juni. De koerswaarde lag op die dag op ongeveer 17.800 dollar op Coindesk. Het hoogtepunt lag op bijna 21.500 dollar. Sindsdien is er weer een omslag gaande.

Omdat er geen overtuiging was om verder te stijgen is het omkeerpunt bereikt. Eerst werd de 20.000 dollar koerswaarde getest, maar die is nu doorbroken. Daardoor was er sprake van een Bitcoin daling en kwam de waarde van de munt onder 20k. De weg naar de vorige keer behaalde bodem is daarmee weer in zicht.

Daarmee moet je rekening houden dat een verdere daling niet onmogelijk is. Slecht nieuws voor de investeerders die hoopten dat Bitcoin uit deze range zou klimmen. Want voorlopig is dat nog niet het geval. De bekendste cryptomunt ter wereld kabbelt nog even voort. Afwachtende wat er gaat gebeuren.