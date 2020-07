Het goedkoopste Videoland abonnement heeft één groot nadeel

Videoland lanceert een nieuwe abonnement met één groot nadeel: reclame.

Nederlanders geven dolgraag geld uit aan streamingdiensten. Maar we zouden geen Nederlanders zijn als we niet toch zo min mogelijk zouden willen uitgeven. Daarom introduceert Videoland een nieuw abonnement. Voor een magere prijs van €4,99 kun je populaire content als Mocro Mafia, The Handmaid’s Tale of James Bond checken. Er is daarentegen één duidelijk reden waarom je iets meer zou willen betalen: reclame.

Videoland introduceert abonnement met reclame

In een persbericht onthult het Nederlandse Videoland een nieuwe structuur voor hun abonnementen. De streamingdienst gaat vanaf vandaag een drietal opties geven aan klanten. Het nieuwe Basis abonnement is het goedkoopst. Voor €4,99 kun je het gehele aanbod van Videoland checken op één scherm. Je krijgt daarentegen dan wel reclame te zien. Ook is het met dit Videoland abonnement niet mogelijk om content te downloaden en later terug te kijken.

Videoland maakt nog niet bekend in wat voor vorm klanten reclame zullen zien. Idealiter moet je voor het starten van een film of tv-serie een advertentie kijken. Het zou ook kunnen dat je tussendoor, bijvoorbeeld halverwege een film, ook reclame krijgt. Niet heel prettig, maar voor sommigen zal het de bespaarde euro’s wel waard zijn. Vooralsnog blijven de eerste 14 dagen bij Videoland (in tegenstelling tot Netflix en Disney+) gewoon gratis.

Videoland wordt iets duurder

Het Premium abonnement is wat je van de dienst gewend bent; vier schermen tegelijk voor €9,99. Ook kun je met dit account gewoon content downloaden. Voorheen betaalde klanten €8,99 dus het duurste abonnement is een euro per maand duurder geworden. Bestaande klanten blijven overigens gewoon de oude prijs betalen. De middenweg is het Plus abonnement. Voor €7,99 check je op maximaal 2 schermen Videoland content en kun je shows en films downloaden.

Kortom, als je Videoland wilt ontvangen moet je voortaan kiezen welk abonnement je wilt. De content is voor iedereen hetzelfde, maar bij het goedkoopste abonnement moet je wat reclame incasseren. Videoland rolt hun nieuwe aanpak langzaam uit.

