Een knipoog naar het Staples Center in Los Angeles, dat je nu het grootste Bitcoin stadion ter wereld kunt noemen. Dit is de Crypto.com Arena!

Als je Formule 1 kijkt is je vast al eens de samenwerking met Crypto.com opgedoken. Die naam ga je vaker horen. En ook zien. Althans, dat laatste is met name van toepassing voor Amerikanen woonachtig in Los Angeles. Het beroemde Staples Center heeft namelijk een nieuwe naam gekregen. Voor de komende 20 jaar heet het de Crypto.com Arena. Er is een contract voor die periode getekend.

Is het een mooie naam? Ach, het levert flappen op. Dat zal voor de eigenaren van het stadion het allerbelangrijkste zijn. De deal brengt nog meer met zich mee. Zo is Crypto.com aangesteld als de crypto partner van de basketbalploeg Los Angeles Lakers, evenals de Sacramento Kings.

Hier in Nederland leeft basketbal niet zo groot als voetbal. Dus wij zullen er aan deze kant van de plas weinig van meekrijgen. Maar dat Crypto.com met een enorme opmars bezig is, dat moge duidelijk zijn. Het bedrijf werd opgericht in 2016 en kent inmiddels meer dan 10 miljoen gebruikers. Er werken meer dan 3.000 mensen bij het bedrijf. De naamsbekendheid is in opmars door de deal in de F1, daar komt de Crypto.com Arena nog eens bovenop.