Het grootste nadeel van Undercover seizoen 3 op Netflix

Kom op Netflix, waarom doe je dit ons aan met Undercover seizoen 3 op Netflix.

Met de meeste series op Netflix is het zo dat je ze in één ruk kunt uitkijken. Daar is immers ooit het woordje bingen voor uitgevonden. Het is tevens wat een streamingdienst zo aantrekkelijk maakt ten opzichte van reguliere televisie. Waar je bij de televisie elke week moet wachten op een nieuwe aflevering, kun je bij Netflix kijken wanneer het jou uitkomt. Hoe veel of hoe weinig is aan jezelf.

Des te vervelender is dat Netflix voor het televisieprincipe kiest met Undercover seizoen 3. Met de eerdere seizoenen was dit eveneens het geval. Dat is geen toeval. Er zitten meerdere redenen achter. Undercover is ook te zien op de Belgische televisie. En daar worden de afleveringen natuurlijk uitgesmeerd over een langere tijd, want: tv. Daardoor moet Netflix volgen.

Enigszins frustrerend is het wel. Undercover is een spannende serie en ook seizoen 3 is op Netflix geweldig van start gegaan. Als je gewend bent om meteen de volgende aflevering te kijken, is het extra vervelend als je opeens ziet dat er geen volgende aflevering is. En dan moet je weer een week wachten. Diepe zucht! Het goede nieuws is dat vandaag aflevering twee van het derde seizoen online komt. Om het toch nog positief af te sluiten.