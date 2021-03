Het iconische Skyrim krijgt een eigen bordspel maar... - Apparata

Foto @Bethesda/Modiphius

De legendarische RPG The Elder Scrolls V: Skyrim krijgt een officieel eigen bordspel, maar de crowdfunding is een beetje wazig…

The Elder Scrolls V: Skyrim is een van de meest gerenommeerde RPG’s ooit en dat betekent maar één ding. Spin-offs. Er is al een mobiele spin-off beschikbaar en er is een serie in de maak. Daar komt nu ook een Skyrim bordspel bij, al zijn de details rondom de game verdacht schaars..

Skyrim bordspel

RPG’s vertalen doorgaans hartstikke goed naar bordspellen. Het was dus slechts een kwestie van tijd voordat er een officieel Skyrim bordspel op de markt kwam. Althans, de belofte ligt op tafel, maar veel concrete informatie is er niet. De onderstaande beschrijving is tot dusver alles wat we hebben:

The Elder Scrolls V: Skyrim The Board Game is een episch, coöperatief bordspel vol avontuur voor 1 tot4 spelers.

Het gaat om een crowdfunding-project van ontwikkelaar Modiphius. Het Britse Modiphius Entertainment is geen kleine jongen als het om dit soort project gaat. Ze maakten eerder al officiële boardgames rondom Fallout, Dishonored, The Elder Scrolls, Conan en nog veel meer gevestigde franchises.

Maar over de Skyrim-uitvoering hebben fans van de ontwikkelaar nog enkele vragen. Naast de bovenstaande beschrijving is er namelijk niets over het spel bekend. Daarbij klagen enkele fans op de crowdfunding-pagina over het feit dat het doorgaans ontzettend lang duurt voordat ze überhaupt iets over het door hen gebackte project horen.

Kortom, als doorgewinterde Skyrim-liefhebber is het aankomende bordspel misschien zeer aantrekkelijk. Maar voordat we in de boardgame ‘Fus ro dah!’ zullen we ongetwijfeld nog jaren geduld moeten hebben. De ontwikkelaar belooft wel een digitale preview van de game via TableTopSimulator.

