Het is 1 april voor de Bitcoin

Live koersen tonen weinig gevoel voor humor, maar kan dat vandaag nog?





Normaal gesproken is 1 april een ideale dag voor wat foute grappen, maar door de crisis is het dit jaar een stuk minder dan andere jaren. Toch heeft koerssite Coinmarketcap een grappige manier gevonden om 1 april en crypto met elkaar te verbinden. Wie vandaag de koerslijst bekijkt ziet de Bitcoin niet bovenaan staan maar komt uit bij nummer 0, de Toilet Paper Token. De beschrijving en het feit dat de token, die op de blockchain komt door ‘Proof of Wipe’, uitverkocht is zorgt toch voor een glimlach. Dat geldt ook voor het koersverloop, dat je hierboven kunt volgen.

De live cryptokoersen, die ik vandaag om 10.45 uur vastlegde, tonen overigens minder gevoel voor humor. De Bitcoin noteert een negatief dagresultaat en ook de andere cryptomunten gedragen zich rustig.

Vorig jaar was er meer ruimte voor humor op de cryptobeursvloer. Toen begon op 1 april een rally die maanden aan zou houden. Zonder grappen schoot de koers op 1 april met 25% omhoog. Hoewel de marktvooruitzichten voor Bitcoin gunstiger zijn dan voor veel andere investeringen en er ook een escape mogelijk is heeft het er alle schijn van dat de dag vandaag een stuk minder rendement zal bieden.