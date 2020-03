Het is bij Netflix weer tijd voor [trailers]

Wij delen ze natuurlijk graag, dus hier zijn ze...





Gezien alle strubbelingen zoeken de meeste mensen hun vertier vaker binnen. Netflix ontvangt hen graag en strooit lustig met trailers. Wij delen het overzicht met de laatste updates.

Lost Girls – nu te zien

Laat de suspense maar komen met deze mysteriefilm. Een moeder gaat op zoek naar haar vermiste dochter en gaat tot het uiterste om de waarheid te vinden. Daar lost ze ook nog een serie onopgeloste moorden door op. Enge plot-wissel: gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness – vanaf 20 maart 2020

Een polygame wapengek en countryzanger heeft twee passies: hele grote katten en het onderwereldmilieu. Deze bizarre groep outcasts komt bijeen in de privédierentuin die Joe Exotic in Oklahoma runt. Wanneer een dierenrechtenactivist zijn leven zuur maakt leidt dit tot een bizar huiveringwekkend verhaal waarin de eigenaar gevaarlijker blijkt dan zijn dieren. Geloof het of niet, dit verhaal is waar gebeurd.

Altered Carbon: resleeved – nu te zien

Deze cyberpunkfilm neemt je mee naar de planeet Latimer. In deze animé-bewerking draait alles om de eeuwige eer. Ben jij benieuwd naar wat Oosters vermaak?

Uncorked – vanaf 27 maart

Als jonge man heeft Elijah de droom om meestersommelier te worden. Zijn familie en met name zijn vader ziet hem veel liever in hun succesvolle restaurant in Memphis carriére maken. Een meestersommelier is zo ongeveer de laatste persoon die ze daarbij kunnen gebruiken. Deze dramafilm laat zien hoe Elijah zich daaruit redt.

Ben jij benieuwd wat er allemaal nog meer naar Netflix komt? Wij zetten het voor je op een rij. Heb je meer interesse in de laatste filmtoppers? Geen probleem, doen we!