Het is er: een slimme bril die niet lelijk is!

Ray-Ban en Facebook zijn een samenwerking aangegaan. Het resultaat is een slimme bril die niet lelijk is.

Een samenwerking tussen zonnebrillen merk Ray-Ban en Facebook verwacht je niet. Maar ze hebben het toch gedaan om een bril te ontwikkelen. Hier doen ze al heel lang over, maar het is nu toch echt zover. De twee bedrijven brengen samen de eerste slimme bril uit genaamd Ray-Ban Stories. De bril moet niet alleen stijlvol zijn, maar ook technologisch geavanceerd.

Slimme bril die niet lelijk is

Tsja, de meeste ‘smart glasses’ zijn niet om aan te gluren. Daar komt verandering in, deze brillen zien er goed uit. De bril is te koop vanaf 329 euro. Je kunt kiezen uit verschillende (bekende) monturen, zoals Round en Wayfarer. Ook kan je verschillende glazen selecteren, denk hierbij aan gekleurde glazen of op sterkte. Die kosten wel wat meer. De brillen zijn te koop in de winkels van Ray- Ban en in hun webshop.

Naast het strakke design kan de bril veel meer dan een normale bril. Er zit bijvoorbeeld een ingebouwde audio in. Met Bluetooth! Daardoor kan je gemakkelijk je gewenste muziek afspelen of een telefoongesprek voeren.

View app

Nu komt Facebook om de hoek kijken, zij hebben namelijk een app ontwikkeld. Deze app is rechtstreeks gekoppeld aan de bril. Je kan met de app heel makkelijk foto’s delen met familie, collega’s en vrienden. Natuurlijk kan je deze ook gelijk posten op Instagram, WhatsApp, Messenger of een andere app.

De brillen zijn volgens de makers zo ontworpen dat privacy centraal staat. Facebook zelf schrijft: “We zorgen ervoor dat bezitters van de bril – en de mensen om hen heen – zich comfortabel, veilig en goed geïnformeerd voelen.” Meer informatie over de brillen is hier te vinden.