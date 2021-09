Het is geen fiets of motor: het is het allebei. De BMW Motorrad Vision AMBY

Afbeelding via BMW

BMW presenteert een nieuw vervoersmiddel. Het is een kruising tussen een fiets en motor en profiteert van alle voordelen. Zie hier de nieuwe BMW Motorrad Vision AMBY.

Het nieuwe vervoersmiddel van de Duitse autofabrikant is één van vijf concepten die de BMW Group presenteert tijdens de IAA Mobility. Eerder berichten we al over een andere coole minibike. Dit apparaat staat model voor een nieuwe visie op individuele mobiliteit in stedelijke gebieden, aldus BMW in een persbericht. Onder de noemer ‘electric mobility, digitality en sustainability’ introdueert het bedrijf nieuwe modellen. Rekening wordt gehouden met duurzaamheid, maar ook veranderende mobiliteitsbehoeften.

BMW Motorrad Vision AMBY

Vooralsnog niet echt een pakkende naam, maar de BMW Motorrad Vision AMBY is aangekondigd. Het combineert de handige flexibele eigenschappen van een motorfiets met die van een normale fiets. Zodat niet alleen de wegen, maar ook de fietspaden kunnen worden toegevoegd aan het speelveld. Het apparaat is een combinatie van een motorfiets en een high-speed pedelec voor stedelijke gebieden. Aan de buitenzijde lijkt het een kruising tussen een lichte enduro en een e-mountainbike. Maar onderhuids biedt dit studiemodel tal van mogelijkheden voor snel en comfortabel stadsvervoer.

Afbeelding via BMW

Naam AMBY

Dit staat voor ‘adaptieve mobiliteit’ en deze duurzame tweewieler is ontwikkeld in twee verschillende varianten. Naast de BMW Motorrad Vision AMBY wordt ook de BMW iVision AMBY gepresenteerd. Beide modellen interpreteren het basisidee van adaptieve, stedelijke mobiliteit op twee wielen op eigen wijze.



Er zijn natuurlijk ook overeenkomsten. De voertuigen zijn uitgerust met een elektrisch aandrijfsysteem. Dit komt met drie snelheidsclassificaties voor gebruik op verschillende soorten wegen. Het aandrijfsysteem maakt snelheden tot 25 km/h op fietspaden. Tot 45 km/h op stadswegen en tot 60 km/h op meerbaanswegen buiten de bebouwde kom mogelijk. Voor 45 km/h is een brommerrijbewijs en bijbehorend verzekeringsplaatje verplicht. Bij de rijmodus tot 60 km/h is een motorrijbewijs nodig.



Hiernaast zijn er ook verschillen. Gebruikers van de BMW i Vision AMBY high-speed pedelec moeten continu trappen. Dit om te kunnen profiteren van de elektrische aandrijving. De BMW Motorrad Vision AMBY is daarbij voorzien van wat kleinere wielen. Tevens heeft hij geen trappers en maakt gebruik van een gashendel. Ook is hij voorzien van voetsteunen in plaats van pedalen.

Cool ding! De specs staan hieronder.



Specificaties van de BMW Motorrad Vision AMBY.

• Accu: Geen opgave

• Vermogen: Geen opgave

• Max snelheid mod1: 25 km/h

• Max snelheid mod2: 45 km/h

• Max snelheid mod3: 60 km/h

• Max bereik: 110+ km gecombineerd verbruik

• Zithoogte: 830 mm

• Wielen: Spaakwielen, 26 inch voor en 24 inch achter

• Gewicht: ca. 65 kg