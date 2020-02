Het is met Windows 10 weer niet gelukt…

Hoe lang kunnen we eigenlijk nog updates verwachten?





De november-update die Microsoft uitbracht voor Windows 10 verliep alles behalve vlekkeloos. Zo konden we toen al melden dat er veel problemen opdoken rondom file management. Sinds enkele dagen heeft Microsoft een nieuwe update uitgebracht om dat probleem (inderdaad, na ruim 3 maanden pas) te verhelpen.

Helaas is het weer niet gelukt om een foutloze update voor Windows 10 uit te brengen. Sinds het uitrollen van de update worden de fora van Microsoft en het internet weer overspoeld met klachten. In een overzicht van Forbes komen we de gekste dingen tegen. Soms doet het geluid het niet, er zijn problemen met drivers gemeld, games zijn niet meer te spelen en de lijst gaat maar door.

Een oplossing lijkt ver weg, want Microsoft zelf claimt dat er geen issues bekend zijn. Nu heeft Microsoft een geschiedenis om zo’n statement vol te houden als de klachten van het internet druipen, maar een oplossing lijkt daarmee niet direct voor handen. Zou het weer 3 maanden duren?

Nu draait Windows 10 op verschrikkelijk veel apparaten, dus het ziet ernaar uit dat gebruikers nog wel even afhankelijk zijn van de (haperende) updates. Nadat men Windows 7 (bijna) aan de kant zette is de vraag hoe lang Microsoft ondersteuning biedt voor Windows 10.

Volgens de standaard voorschriften biedt Microsoft minimaal 10 jaar veiligheidsupdates en verbeteringen op uitgebrachte software. Er is echter een catch. Windows 10 kwam in 2015 al uit in een eerste versie. De verwachting is dus dat Microsoft, conform haar beleid, gratis veiligheidsupdates en verbeteringen zal verzorgen voor Windows 10.

Wat er daarna gaat gebeuren is onbekend. Er zijn nog geen geruchten over een nieuw besturingssysteem en Microsoft gaat steeds meer over op abonnementen. Het zou dus best kunnen dat er geen nieuwe software meer komt, maar dat men vanaf 2025 een abonnement moet sluiten om Windows te kunnen blijven gebruiken. Hopelijk heeft men de update-problemen dan eindelijk op orde.