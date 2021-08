Het is moeilijker om je browser te wijzigen in Windows 11

Microsoft weet wat het beste voor je is. Althans, dat gevoel komt een beetje naar boven. Browser wijzigen in Windows 11 is moeilijker gemaakt.

We hebben vermoedelijk allemaal wel onze favoriete internetbrowser. Voor de één is dat Chrome, een ander zweert bij Firefox en weer een ander bij Safari. Het is maar net waar jij je prettig bij voelt. Je hebt zelf de vrijheid om een browser te gebruiken. Microsoft is echter van plan om de eigen agenda op Windows 11 door te voeren als het gaat om de browser.

Volgens The Verge is het moeilijker gemaakt in Windows 11 om van browser te veranderen. Bedrijven als Mozilla, Opera en Vivaldi zouden zich daarover zorgen maken. In tegenstelling tot Windows 10, zit er in 11 geen gemakkelijke knop om de browser van een derde partij permanent in te stellen als de app van je voorkeur.

In plaats daarvan moet je per bestand instellen welke browser er gebruikt moet worden. Onnodige rompslomp en vervelend om in te stellen. Je hoeft het in principe maar één keer te doen. Toch is het irritant. Zo moet je voor bekende toepassingen zoals HTML, PDF, HTTP, HTTPS en meer allemaal los van elkaar instellen dat je dit bijvoorbeeld allemaal in Chrome geopend wil hebben.

Door het moeilijker te maken hoopt Microsoft natuurlijk dat je in Windows 11 gewoon blijft bij de browser die ze je voorschotelen. Of hier voor de release van Windows 11 verandering in gaat komen is nog maar de vraag. Dit lijkt de nieuwe weg te zijn die Microsoft bewust is ingeslagen.