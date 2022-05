Het is officieel: Google komt met Pixel Watch

Google

Google heeft het nu dan echt wereldkundig gemaakt op hun conferentie dat de Pixel Watch er aan zit te komen.

Eigenlijk wisten we het allemaal al. Maar nu is slechtst bewaarde geheim in technologie geen geheim meer. Op de I/O 2022-ontwikkelaarsconferentie van gisteren heeft Google het bestaan ​​van de veel gelekte Pixel Watch bevestigd. Niet alleen dat, het bedrijf toonde foto’s van het apparaat en het lijkt veel op een randloze Samsung Galaxy Watch.

Google Pixel Watch

Het horloge ziet er fraai uit, maar is niet heel opvallend. Het wijkt ook niet veel af van de al bestaande smartwatches. De Pixel Watch heeft een koepelvormig, rond gezicht en lijkt, net als de meeste Google-hardware, een pastelkleurig kleurenschema te hebben. Er is een “tactiele kroon” en aanpasbare banden zullen ook beschikbaar zijn.

De Pixel Watch zal op OS 3 draaien. Sommige functies die al bekend waren, zoals offline Maps-aanwijzingen om je pols, komen eindelijk. Emergency SOS en een nieuwe Google Wallet komen ook naar Wear OS op de Pixel Watch.

Functies

Een smartwatch is geen smartwatch zonder allerlei functies. Google belooft dan ook een diepe integratie met Fitbit, dat het onlangs heeft overgenomen. Dit voor functies voor het volgen van gezondheid en fitness. Wear OS had lange tijd geen uitgebreide tools voor activiteiten en biometrische tracking, maar komt nu nog wel voor dit horloge.

Er is eigenlijk niet veel anders bekend over de Pixel Watch zelf, behalve dat er in de komende maanden meer details zullen worden vrijgegeven. Het apparaat zal in de herfst worden gelanceerd met de Pixel 7 en 7 Pro. We weten niet welke chipset Google gebruikt of welke batterijduur we kunnen verwachten. Die informatie komt nog de komende maanden onze kant op. Google zal met een goed aanbod moeten komen om Apple te verslaan.