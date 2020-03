Het is zover: Amazon Nederland is open

Ook de streamingservice Amazon Prime gaat de concurrentie aan.





De Nederlandse webwinkels houden hun hart vast. Webwinkelgigant Amazon is vanaf vanmorgen actief op de Nederlandse markt. Dit betekent dat de Nederlandse spelers zoals Coolblue en Bol.com er een geduchte concurrent bij krijgen. Ook de streamingmarkt gaat op zijn kop, want met de lancering van de website brengt Amazon ook direct streamingservice Amazon Prime weer onder de aandacht.

Aan de streamingservice is te zien dat Amazon serieus inzet. Met een gratis proefperiode van 30 dagen en een abonnementsprijs van EUR 2,99 per maand daarna krijg je toegang tot de streamingdienst die naast films en series ook games belooft. Daarnaast is de bezorging van artikelen uit de webwinkel gratis met een Prime-abonnement en krijg je opslagcapaciteit voor jouw foto’s.

Ook aan de openingsaanbiedingen zien we al direct dat Amazon de zaak serieus neemt. Zo is de Nintendo Switch in de openingsaanbieding bij Amazon EUR 249,99. Bij Bol.com is deze niet leverbaar, terwijl Coolblue, dat de prijzen recent juist verhoogde, EUR 359,- vraagt en de MediaMarkt weliswaar uitverkocht is maar een prijs van EUR 329,- noteert. Dit is overigens ook de normale adviesprijs die Amazon bij de aanbieding noteert. Echte blunders bij introductie hebben we nog niet kunnen ontdekken.

Naast de te verwachten categorie├źn zoals elektronica en lifestyle-artikelen gaat Amazon ook de concurrentie aan met de boodschappenbezorgdiensten. In het assortiment ‘Nederlandse en internationale specialiteiten’ blijkt men liefst 400 pagina’s met boodschappen aan te bieden. Ook deze worden met het prime abonnement gratis thuisbezorgd. De parkeerbonnen waar oprichter Jeff Bezos op getrakteerd werd kun je dus besparen.

Er staat ons dus een fikse prijsoorlog (en veel voordeligs) te wachten.

Bron en beeld: Amazon.nl