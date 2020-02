Het is zover: Sony opent site over PlayStation 5

Lancering, informatie over games en officiële prijsinformatie komen eraan.





Het gerucht gaat al even dat de PlayStation 5 bijna klaar is voor lancering. Dat is nu meer dan een gerucht, want Sony heeft de eerste officiële site gelanceerd.

Op de site kan je jezelf registreren als je het laatste nieuws wilt ontvangen. Men belooft updates, prijzen en game-details te gaan delen, maar ook de release-datum bekend te maken.

We moeten dus nog even geduld hebben en tot die tijd de geruchten checken. Wellicht wil jij zelf de website voor de PlayStation 5 checken. Dat kan uiteraard en wel hier.

