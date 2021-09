Het kan: 4 smartphones door de lucht draadloos opladen

Science fiction wordt werkelijkheid met de tweede generatie Air Charging van Motorola, waarmee je tot 4 smartphones door de lucht kunt opladen.

De afgelopen decennia laden we smartphones en andere apparaten braaf met een kabeltje op. Recentelijk gebeurt er daarentegen een hele hoop nieuws op dat gebied. Enkele jaren geleden werd draadloos opladen via een charging pad geïntroduceerd. Nu kunnen smartphones al door de lucht opgeladen worden. Motorola kondigt de volgende generatie van deze sci-fi-technologie aan, waarbij je meerdere apparaten tegelijkertijd door de lucht kunt opladen.

Motorola verfijnt door de lucht draadloos opladen

De volgende generatie draadloos door de lucht opladen is in de maak, zo laat Motorola in een video zien (via XDA-Developers). De technologie staat nog in de kinderschoenen, al worden beperkingen langzaam maar zeker verholpen. Zo ook de beperking om meerdere toestellen tegelijkertijd op te laden.

Technisch gezien beweerde Xiaomi eerder dit jaar hetzelfde, al hebben we daar weinig van in actie gezien. Daarbij verwerkte Xiaomi slechts 144 antennes is de zendkubus, terwijl Motorola voor hun technologie geüpgraded heeft naar 1600 stuks! De technische specificaties zijn niet bekend, dus het niet duidelijk wat feitelijk het verschil is. Toch is Motorola grofweg de eerste dit de technologie dusdanig in actie laat zien.

Oppo is ook bezig met een vergelijkbare technologie. Wat Motorola wederom de winnaar van het door de lucht draadloos opladen van tech maakt, is de afstand. Volgens het merk kun je tot 3 meter van de oplader zitten en stroom ontvangen. De voornaamste beperkende actor van Motorola is vooralsnog het algehele bereik. De Air Charging-zenddoos heeft een actief gebied van 100 graden voor de oplader.

Het is nog niet bekend in hoeverre de technologie van Motorola als product gaat uitbrengen. Maar aangezien ze het in elk geval laten zien, maakt dat deze sci-fi-tech er behoorlijk veelbelovend uitziet.