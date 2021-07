Het kan eindelijk: je Google- zoekgeschiedenis verwijderen op je iPhone

Afbeelding via Google

Kon dat nog niet? Nee, je recente Google- zoekgeschiedenis kon je nog niet verwijderen. Nu wel. Lees hier hoe jij dit kan doen!

Even lekker Google’en, wie doet het niet? Nou, in ieder geval heel veel mensen. En soms zoek je wat, wat niet per se in je zoekresultaten hoeft te blijven staan. Google introduceert nu een nieuwe functie waar de recente zoekgeschiedenis ook definitief weg kan.

Google- zoekgeschiedenis verwijderen

Het bedrijf maakt dit mogelijk voor iPhone gebruikers, maar dit jaar volgt ook de Android- versie. Google heeft deze functie gemaakt om de privacy- functies te verbeteren. De techgigant kondigde dit al eerder dit jaar aan als mogelijke nieuwe functie. Gebruikers hebben zo meer controle over hun eigen zoekgedrag.

Blijkbaar vinden heel veel mensen hun zoekgeschiedenis belangrijk en willen het niet zomaar wissen. Er is namelijk een nieuwe mogelijkheid om te verifiëren of degene wel de eigenaar is van het apparaat, voordat de geschiedenis geschiedenis wordt. Dat kan via de Activiteitsoptie. Google controleert dit dan en hierdoor is de geschiedenis beter beveiligd op bijvoorbeeld gedeelde apparaten.

Hoe?

Je Google- zoekgeschiedenis verwijderen kan vrij gemakkelijk. Als je een iPhone hebt, dat dan weer wel. Je kunt je zoekgeschiedenis van de laatste 15 minuten wissen door naar de Google- app te gaan. Klik dan op je profielfoto. Hier zie je dat er een optie is toegevoegd. Namelijk ‘Laatste 15 minuten verwijderen’.

Zit je vaak op je desk- top, dan kan je je zoekgeschiedenis automatisch verwijderen. Dit zijn echter wel langere periodes: na 3 maanden, na 18 maanden of na 36 maanden. Uiteraard kan je ook handmatig je zoekopdrachten verwijderen.