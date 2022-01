Het kan nu echt alle kanten op met Bitcoin

We snappen je, jij denkt dat kan altijd. Maar juist nu zit de Bitcoin met deze update in een spagaat. Extra spannend dus.

Niemand kan beweren of de koers van Bitcoin vandaag omhoog of omlaag gaat. Je kunt hooguit een analyse voor de lange termijn erop loslaten. Maar koersbewegingen zijn niet te voorspellen. Wel kun je aan de hand van het sentiment zien dat er wat te gebeuren staat. En dat is precies waar Bitcoin zich nu in begeeft.

Zoom maar even uit en wat je ziet is een flinke daling van de Bitcoin. Die voorlopige bodem werd vervolgens bereikt op 24 januari, met een koerswaarde van zo’n 33.000 dollar op Coindesk. Daarna veerde de cryptocurrency weer wat omhoog, met op dit moment een waarde van ongeveer 37.000 dollar. En dat is precies het spannende aan de koers op dit moment.

Bitcoin staat in een spagaat. Het is nog veel te vroeg om te spreken van een omdraai. Maar je kunt ook niet zeggen dat de munt op het punt staat om weer keihard te gaan dalen. Daarvoor staat de cryptomunt nu te standvastig. Kortom, het gaat een spannende periode worden de komende dagen. Met een positief sentiment kan Bitcoin terugveren naar 40.000 dollar en daar aanleggen in een ‘veilige’ haven. Maar wanneer dit sentiment niet bereikt wordt en de koers weer zakt naar het niveau van de 24ste krijg je het tegenovergestelde. Dan lonkt de bodem en is het niet onaannemelijk dat de koers onder de 30.000 dollar zakt. Met spanningen in de wereld en ook diverse aandelen die de afgelopen dagen tientallen procenten daalden is het afwachten welke kant het opgaat in deze Bitcoin update. Wie op safe wil spelen kan misschien beter even wachten wat de ontwikkelingen gaan zijn.