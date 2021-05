Het is ongekend duur om nieuwe Apple iPad Pro te repareren - Apparata

Het repareren van een nieuwe 12.9-inch iPad Pro kost zonder Apple Care+ meer dan de helft van een nieuwe iPad. Het was nog nooit zo duur.

Naast het feit dat Apple een absurd bedrag voor de nieuwste iPad Pro vraagt, is de reparatie van de M1-tablet ook ongekend duur. Toegegeven, Apple’s nieuwste 12.9-inch iPad Pro heeft een gloednieuw MiniLED-display. Dat zal ongetwijfeld lastig zijn om te repareren. Aan de andere kant vervangt de M1-SoC meerdere onderdelen in één chip, wat de reparatie vermoedelijk weer makkelijker (en goedkoper) maakt.

Apple iPad Pro repareren kost ongekend veel

Zoals MacRumors opmerkt, kost het eigenaren van de 12.9-inch iPad Pro zonder Apple Care+ maar liefst $699 om de tablet te laten repareren! Dat is $50 meer dan de reparatie van een vierde generatie iPad Pro van hetzelfde formaat. Ter vergelijking een nieuwe 5e generatie iPad Pro kost € 1.219!

Hoewel er op de Nederlandse website van Apple nog geen lokale prijzen te vinden zijn, kosten alle andere iPad-reparaties net zoveel in dollars als in euro’s. Het is dus aannemelijk dat ook in de Benelux een reparatie €699,- gaat kosten.

Afnemers van Apple Care+ krijgen reparaties voor aanzienlijk lagere prijzen. De service kost €139 voor de eerste twee jaar, met een eigen risico van nog eens €49. Met de verzekering van Apple betaal je dus maar bijna €190 om je tablet te laten repareren, ongeacht de betreffende schade.