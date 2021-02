Het ligt niet aan jou, Apple is App Store update button kwijt - Apparata

Foto @Apple

Apple is de App Store update button kwijt… Getroffen gebruikers kunnen door de bug niet meer gemakkelijk individueel apps updaten. Er is wel een workaround.

Apple-gebruikers die momenteel een app proberen te update kunnen bedrogen uitkomen. Een bug in de App Store maakt het voor sommigen onmogelijk om apps te update door gebrek aan een update button. Waar is de update button-gebleven? Gelukkig is er een relatief simpele oplossing.

Gebruikers die sinds kort de App Store bezoeken, zouden de essentiële update-knop wel eens kwijt kunnen zijn. MacRumors spot dat een onbekend aantal gebruikers de knop mist. Hierdoor kunnen eigenaren van bijvoorbeeld een iPhone hun apps niet meer handmatig updaten.

Het probleem doet zich sporadisch en ogenschijnlijk willekeurig voor als gebruikers hun profiel bekijken. Daar zien ze normaliter een lijst met apps, met daarnaast een knop om apps naar keuze te updaten.

Als tijdelijke oplossing kun je alsnog via de App Store al je apps tegelijk bijwerken; de ‘update all’ knop is nog wel van de partij. Een beetje onhandig voor gebruikers die zelf willen bepalen welke app een nieuwe versie krijgt en welke niet.

Een andere oplossing is dan ook om naar de individuele app-pagina’s van de betreffende apps te gaan. Daar kun je wel gewoon op ‘update’ drukken als je de app geïnstalleerd hebt. Wederom onhandig, ditmaal als je tientallen apps moet updaten.

Vergelijkbare bugs kwamen al vaker voor. Vermoedelijk kan Apple het probleem snel oplossen. Maar vooralsnog heeft Apple nog niet bevestigt dat de update button überhaupt zoek is. We weten dus ook nog niet wat de bug veroorzaakt.

