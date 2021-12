Het mooiste en duurste horloge voor kerst

Geen witte kerst dit jaar, maar het is in elk geval wit om je pols met dit horloge.

Een horloge dat past bij je outfit. Altijd gaaf. Het liefste pak je elke keer een ander horloge om het te laten matchen bij je kleding van die dag. Maar, afhankelijk van je smaak, kan dit een wel heel erg dure hobby worden. Horlogemaker Hublot heeft in elk geval een horloge voor je waarbij je met kerst de show kan stelen.

Draag je dit aan tafel bij het kerstdiner, dan heb je sowieso de aandacht te pakken. Heb je ook iets om over te praten, want met maximaal vier gasten in huis door de lockdown staat ons een sombere kerst te wachten. Dan moet je zelf de slingers maar ophangen, nietwaar?

Waar we het over hebben is de Hublot Classic Aerofusion Aspen Snowmass Limited Edition. Met dit uurwerk staat het horlogemerk stil bij het 75-jarige bestaan van Aerofusion Aspen Snowmass. Niet geheel onverwacht is Hublot officieel partner van Aspen Snowmass. Het horloge is 45 mm groot en heeft een zwart-witte behuizing wat natuurlijk goed past bij sneeuw en kerst.

Het horloge komt als limited edition op de markt. Slechts 25 exemplaren worden ervan gemaakt. De prijs ligt op 18.500 dollar.