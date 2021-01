Het nieuwste Warzone record gebombardeerd door fans - Apparata

Een recent Call of Duty: Warzone record blijkt minder indrukwekkend dan gedacht, nadat de community twee streamers onder de loep neemt.

Dit weekend braken twee streamers het wereldrecord Warzone zo absurd hard, dat de community vragen ging stellen. Met 107 kills braken ze het vorige record met maar liefst 22 kills. Helaas voor de twee heren is er een nieuw tool uit waarmee ze bijna direct door de mand vielen. Nu is alleen nog de vraag, werden de vorige records ook op deze manier gevestigd?

Warzone record blijkt twijfelachtig

Twee Twitch streamers genaamd TBE_Newbzz en SuperEvan vestigen op 10 januari een absurd Call of Duty: Warzone record. Ze halen bij elkaar 107 kills; ze spelen met z’n tweeën tegen Quads. Het vorige record kwam niet eens in de buurt van deze streak. Maar de twee pro’s blijken een minder indrukwekkende score te hebben neergezet dan ze doen lijken. En dat heeft weinig met hun lame meta build van de DMR en Mac-10 te maken.

Fans controleerden namelijk met de gelinkte tool direct in wat voor lobby de twee heren zaten. Omdat hun naam te zien is kun je heel gemakkelijk opzoeken met wie ze in de lobby zaten en hoe de skill based match making (SBMM) ze inschatte. Als absolute beginners, zo blijkt.

De lobby werd namelijk gevuld met Bronze 5 spelers, de slechtste 1% van de game. Er zaten spelers in de match met een K/D van 0, ofwel gamers die letterlijk hun eerste potje opstartten. De twee mannen zijn daarentegen fulltime streamers en mogen gezien worden als hele goede spelers. Tja, dan is het onderstaande opscheppen toch wel een beetje pijnlijk.

How we broke the Duo quads WRhttps://t.co/FuYwBKcd1I — Newbz (@TBE_Newbzz) January 11, 2021

Nu kunnen er twee dingen gebeurd zijn. Of er ging iets fout bij Warzone zelf en werden de pro’s per ongeluk in een absolute noob lobby geplaatst. Of de gasten wisten het match making systeem voor de gek te houden door bijvoorbeeld enkele potjes achter elkaar expres te verliezen. Sterker nog, er zijn glitches en cheats beschikbaar waarmee je een ‘bot’ lobby kunt aanzetten. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de twee die laatste exploit gebruikt.

Kortom, het internet ridiculiseert de twee momenteel met tweets zoals die hieronder. Er wordt sarcastisch opgeschept over heel veel kills met een plaatje van diens lobby; ‘bottom 1%’ zoals ook die van TBE_Newbzz en SuperEvan.