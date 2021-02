Het 'onafhankelijke' Poco blijft afhankelijk (gelekt) - Apparata

Sinds dit jaar zou het toch wel legendarische Poco onafhankelijk zijn, maar lekkers onthullen wederom een zeer afhankelijke nieuw phone.

Sinds de Poco F1 heeft het Chinese merk een soort legendarische status gekregen als innovatieve flagship killer. Helaas hebben ze die energie nauwelijks vast weten te houden. Dat had deels met wat degelijke doch ietwat minder indrukwekkende smartphones te maken. En deels met het feit dat ze eigenlijk nooit meer een nieuwe smartphone hebben uitgebracht. Nu gaat het naar eigen zeggen ‘onafhankelijke’ Poco wederom een bijzonder afhankelijke smartphone uitbrengen.

‘Onafhankelijke’ Poco

Poco verwierf bekendheid met de F1, maar sindsdien hebben we alleen maar re-branded Xiaomi Redmi’s van het bedrijf gezien. Na de F1 lanceerde het merk de F2 Pro, Poco X2 en de Poco M2 Pro; allemaal Redmi-smartphones met een nieuwe noemer. Beide bedrijven zijn dochterondernemingen van Xiaomi.

Lekkers van XDA-Developers onthullen dat er wederom een ‘nieuwe’ Poco aan zit te komen (via: AndroidAuthority). Het standaard toestel uit de nieuwe Redmi K40-serie zou een Poco-jasje en -naam krijgen. De POCO M2012K11AG (codenaam) krijgt exact dezelfde specs als de Redmi K40 en dat is nu absoluut geen toeval meer.

Nu, het is in principe helemaal niet erg als (zuster)bedrijven van elkaar lenen. Re-branding gebeurt overal en kan bijvoorbeeld helpen andere afzetmarkten te betreden. Maar in het geval van Poco is het gewoon een beetje gênant dat het naar eigen zeggen ‘onafhankelijke’ bedrijf (dat ze sinds januari zouden zijn) nauwelijks een onafhankelijke smartphone hebben uitgebracht. Ze maken er zo’n punt van en het lijkt totaal niet te kloppen.

Uiteraard is deze aanname gebaseerd op lekken. Het zou zomaar kunnen dat er geen re-branded Redmi komt, maar eindelijk een nieuwe knaller. Een eerdere teaser suggereerde bijvoorbeeld al eindelijk een daadwerkelijke opvolger van de F1.