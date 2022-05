Het ´penthouse van Madonna´ in Nederland staat te koop

Christie´s Real Estate/ Michael van Oosten

Dit penthouse is volgens geruchten van Madonna en het Rotterdamse pareltje staat nu te koop. Even lekker binnen gluren.

Voor ons blijft het bij gluren, want het optrekje staat te koop voor een niet gering bedrag. Het is volgens de verkopende makelaar één van de exclusiefste en grootste penthouses van Nederland. Dit omdat de complete bovenste verdieping van jou kan worden.

Penthouse van Madonna te koop

In 2015 is dit penthouse aangekocht. Door Madonna dus, aldus de geruchten. Of ze er zelf ooit heeft geslapen of dat het gewoon een handige investering is, daar zullen we niet achter komen. Het is wel een feit dat de bekende architect Rem Koolhaas het flatje onder handen heeft genomen. Dat stuwt de prijs van de woning in het gebouw De Rotterdam ook lekker op. Ook weten we dat zeven jaar geleden de investeringsmaatschappij Mobedine PTY Limited uit Sydney een goede 3 miljoen euro neerlegde. Dit was voor drie penthouses, daar hebben ze er één van gemaakt. Ruimte genoeg dus.

De aankoop was compleet casco. Er zat niks in. De verkoopmakelaar Leslie de Ruiter Hulstkamp van Christie’s International Real Estate zegt dan ook: ‘Het was destijds 100% casco. Niets erin, geen afwerkvloer, geen meterkast, geen binnenmuren, niets.’

Compleet aangepakt

Daarna is het penthouse van Madonna onder handen genomen en is er een paleisje van gemaakt. Als we de foto´s bekijken, zien we veel kleur, veel kunst en een prachtig uitzicht over de stad Rotterdam. De kleuren zijn wel een persoonlijke smaak, ze moeten je dus liggen. Maar goed, laat je niet afleiden door de kleuren. Want het is sowieso een enorm huis met ongeveer 706 m². Een ander goed verkoopargument is dat het een behoorlijk terras heeft van 94 m².

Christie´s Real Estate/ Michael van Oosten

Geïnteresseerd? Besef dat de vraagprijs 6,5 miljoen euro is.