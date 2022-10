Het rijkdom van fietsen: ook nog eens gezond!

Fietsen is een laagdrempelige manier om fit te worden en gezond te blijven. Vaak wordt er gedacht dat de gezondheidsvoordelen bij een elektrische fiets minder zijn dan als je fietst op een ‘normale fiets’. Toch is dit niet waar. Een elektrische fiets pak je sneller en vaker door het gemak, vooral te danken aan de trapondersteuning.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: fietsen is naast leuk, ook nog eens gezond! Wist je dat regelmatig fietsen bepaalde ziekten doet voorkomen? Denk bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten, maar ook diabetes of ziektes die voortkomen uit stress.

Lees in dit artikel meer over het voorkomen van ziektes als je regelmatig fietst.

Voorkom en behandel obesitas

Fietsen kan soms worden ingezet om bepaalde ziekten te voorkomen, behandelen en te herstellen. Zo ook bij obesitas. Door regelmatig een fietstocht te maken, blijf je beter op goed gewicht. Nog beter is sportief fietsen. Met sportief fietsen verhoog je je hartslag en zet je vetverbranding in gang. Je beweegt, wordt fit, valt af en herstelt sneller.

Voorkom depressie

Niet alleen is fietsen goed voor het lichaam, maar ook voor je geest! Wist je dat fietsen depressie doet voorkomen? Door regelmatig te fietsen, wordt er dopamine aangemaakt. Dit zorgt onder andere voor het gevoel van tevredenheid en beloning. Ook serotonine en endorfine komen vrij. Serotonine is een gelukshormoon en endorfine is een anti-stress hormoon.

Twijfel je na een lange werkdag of je nog even dat ritje op de fiets maakt? Doen! Je maakt je hoofd leeg en diverse neurotransmitters zorgen voor een voldaan gevoel. Ook na een lange werkdag!

Conditie opbouwen

Met fietsen zorg je ervoor dat je conditie verbetert. Met een goede conditie voer je dagelijkse activiteiten makkelijker uit, herstel je sneller na inspanning te hebben geleverd, neemt de kans af om blessures op te lopen en is je weerstand hoger. Zo geef je bacteriën en virussen minder de kans om je ziek te laten maken. Met fietsen bouw je een goede conditie op en onderhoud je jouw goede conditie.

Liever een klein duwtje in je rug tijdens het fietsen? Probeer dan eens een elektrische fiets uit. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Cortina E-U1 N3 2022. Met deze Cortina fiets worden dagelijkse ritjes eenvoudiger en ontvang je dankzij de 5 ondersteuningsstanden de gewenste ondersteuning!

Voorkom rugblessures

Vaak wordt gedacht dat het belasten van je rug zorgt voor rugpijn. Dit is een verkeerde gedachte! Juist het zitten zorgt voor rugpijn en vervelende rugblessures. Hoe meer je beweegt, hoe minder last je hebt van rugpijn. Spring daarom regelmatig op je fiets! Zeker mensen die kampen met lage rugpijn, zouden vaker op hun fiets moeten springen!

Heb je een ‘gewone’ fiets, maar merk je dat je deze niet vaak pakt? Misschien is de elektrische fiets dan een juiste oplossing voor jou. Lees je verder in over de elektrische fiets en kom te weten waar je op moet letten bij het kopen van een elektrische fiets!