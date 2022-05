Het sentiment van Bitcoin is slecht en dat merk je

Vooralsnog is Bitcoin geen winstgevende investering geweest dit jaar.

Dit jaar staat cryptocurrency nog niet te springen. De koers van met name Bitcoin bungelt een beetje. Als je op de eerste dag van het jaar hebt geïnvesteerd in de bekendste cryptocurrency ter wereld zou je nu meer dan 18 procent in de min staan. De cijfers zijn terug te vinden op Coinmarketcap.

Bitcoin lijkt in tegenstelling tot het verleden meer gevoelig te zijn voor ontwikkelingen op de beurs. De laatste tijd noteert de beurs wat meer rode cijfers. Ook is er een behoorlijk wisselvallige periode achter de rug. Al die ontwikkelingen hebben de waarde van Bitcoin geen goeds gedaan.

Bitcoin als investering

Verleden week daalde de munt onder de 40.000 dollar in waarde. Van herstel is voorlopig geen sprake. Sterker nog, met al die onzekerheden lijkt een verdere daling meer voor de hand te liggen dan een stijging.

Er moet een omkeerpunt zijn voor Bitcoin om weer te kunnen groeien. Dat moet niet alleen vanuit de wereld van cryptocurrency komen. Ook de aandelenmarkt heeft een omzwaai daarvoor nodig. Dat laatste lijkt er echter niet in te zitten.

Na jaren van groei lijkt 2022 een jaar te worden waarop de correcties gaan plaatsvinden. Wellicht is de crisis zelfs al begonnen. De rekening van corona moet immers een keer betaald worden.