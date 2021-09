Het snelle scherm van de iPhone 13 Pro is toch niet altijd zo snel

Apple

Het nieuwe snelle 120Hz-scherm van de iPhone 13 Pro is lekker snel, maar in sommige gevallen wordt deze snelheid beperkt. Jammer!

Koop je de iPhone 13 Pro om te profiteren van al het beste dat Apple te bieden heeft, kom je erachter dat dit toch niet echt zo is. Want met de iPhone 13 Pro en Pro Max bracht Apple eindelijk zijn ProMotion-displaytechnologie van de iPad Pro naar sommige van zijn telefoons. Met deze functie kunnen de nieuwe high-end iPhones scherminhoud tot 120 keer per seconde verversen, waardoor een veel soepelere interface-ervaring ontstaat.

Snelle scherm iPhone 13 Pro

Deze technologie merk je goed bij het scrollen, maar bijna elk aspect van een gebruikersinterface kan profiteren van een hogere verversingssnelheid. Helaas lijkt het erop dat Apple bij de iPhone 13 Pro en Pro Max hun ProMotion-schermen in één opmerkelijke context beperken. Hier kwam 9to5Mac achter. Want sommige nieuwe iPhones dempen sommige animaties in apps van derden tot 60Hz.

Scrollen en overgangen op volledig scherm worden weergegeven zoals verwacht, maar andere animaties niet. Dit is zeer opmerkelijk. En wat het nog erger maakt, is dat het niet iets is dat je zult zien als je software van Apple gebruikt; de iPhone 13 Pro en Pro Max leggen diezelfde beperking niet op aan de apps van het bedrijf.

Waarom dan?

Dat vraagt iedereen zich af. Daarom is er door 9to5Mac contact gezocht met Apple. De situatie wordt nog ‘specialer’ omdat de iPad Pro geen vergelijkbare limiet heeft. Het heeft apps van eerste en derde partij gelijk behandeld sinds het in 2017 werd uitgebracht. Een bron vertelde 9to5Mac dat de implementatie van de iPhone iets te maken kan hebben met overwegingen over de levensduur van de batterij.

En inderdaad, Apple heeft een reactie gegeven. Apple zegt dat ontwikkelaars een nieuwe Info.plist-sleutel moeten toevoegen om zich aan te melden. Dit komt binnenkort beschikbaar. Bovendien zal een aanstaande software-update een bug oplossen. Waarbij animaties aangedreven door Core Animation niet de maximale verversingsfrequenties van 120 Hz konden bereiken.