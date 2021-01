Het tijdperk van Flash is voorbij en dat is stiekem best jammer - Apparata

Met de ingang van het nieuwe jaar sluiten we het tijdperk van Adobe Flash Player officieel af met een waardig afscheid voor deze internet-veteraan.

Vanaf vandaag is het officieel: Flash is niet meer. De plugin van Adobe was al langer grotendeels irrelevant. Nu de kogel daarentegen echt door de kerk is, ontstaat er in elk geval bij mij een zekere melancholie. Adobe Flash Player vormde het internet zoals we dat vandaag de dag kennen en mag daarom met een virtueel saluut uitgezwaaid worden!

Adobe Flash Player is niet meer

Eerder deze maand bracht Adobe voor de laatste keer een update uit voor web plugin Flash Player. Je weet wel, die irritante updates die je om je haverklap binnenkreeg en ogenschijnlijk niets veranderden. Toch mogen we de plugin niet zomaar wegzetten als een irritant stukje code; het was mede verantwoordelijk voor het internet zoals we dat vandaag de dag kennen.

Eind jaren ’90 en begin ‘2000 draaide zo’n beetje iedere interessante feature op Flash; filmpjes, browser games en de eerste sociale media maakten van de plugin gebruik. Dat realiseert Adobe zelf ook heel goed, zo blijkt uit een blogpost, waarin ze al hun gebruikers bedanken.

We willen even de tijd nemen om alle onze klanten en ontwikkelaars te bedanken, omdat zij Flash Player gebruikten en er geweldige content mee maakten in de afgelopen twee decennia. We zijn trots op de cruciale rol die Flash heeft gespeeld in het evolueren van het web met betrekking tot animaties, interactiviteit, audio en video.

Dat zeggen ze terecht, want game websites als NewGrounds, culturele fenomenen als Habbo Hotel en sociale platformen als Hyves hadden zonder Flash nooit bestaan.

Tegelijkertijd krijgt Flash al jarenlang kritiek op het mogelijke gebrek aan veiligheid. Ook werkte Adobe Flash Player volgens velen (waaronder een kritische Steve Jobs) niet goed op smartphones. Dat zorgde er de afgelopen jaren voor dat eigenlijk alle grote platformen die nog van Flash gebruikmaakten over zijn gestapt naar alternatieven.

Kortom, bij dezen een waardig afscheid voor een (iets te lang blijven hangen) plugin die het internet vormde. Adobe Flash Player wordt zoals aangekondigd vanaf 12 januari 2021 definitief geblokkeerd.