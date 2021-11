Het Witte Huis nu ook als Lego en dit kost het

De woning en werkplek van de Amerikaanse president. Nu verkrijgbaar als Lego, het Witte Huis!

Noem een meer iconisch huis als het witte huis. Ik wacht wel. De typische architectuur zorgt ervoor dat je de woning van de president van de Verenigde Staten niet zo gauw zal verwarren met een andere woning. Lego heeft het beroemdste huis ter wereld opgenomen in het gamma, waardoor je zelf het Witte Huis kunt bouwen.

Het is geen simpele opdracht. Volgens Lego moet je 18 jaar of ouder zijn om dit voor elkaar te krijgen. Bovendien is het goed om kleine kinderen uit de beurt te houden. De set bevat namelijk veel kleine stukjes. In totaal bestaat het Witte Huis van Lego uit 1.483 bouwstenen. De set bestaat uit drie secties, met allerlei details. Denk aan de tuin, de typische West Wing en the East Wing en natuurlijk het centrale gedeelte. En wat te denken van de Oval Office, de werkkamer van de Amerikaanse president.

Het Witte Huis van Lego is nu verkrijgbaar. Voor 109,99 euro een leuk cadeau voor met de feestdagen, nietwaar? De set is onderdeel van LEGO Architecture, waar allerlei iconische gebouwen over de hele wereld als Lego-set verkrijgbaar zijn. Denk aan het Vrijheidsbeel of de Taj Mahal en ga zo maar door.