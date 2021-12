Het zal je verbazen wat mensen bieden op de Wikipedia iMac

De enige echte Wikipedia iMac gaat onder de hamer, maar wat is zoiets nu eigenlijk waard?

De waarde is wat de bieder er voor wil betalen natuurlijk. Veilinghuis Christie’s veilt de iMac van Jimmy Wales. Op deze Apple computer uit 2000 heeft iets heel bijzonders plaatsgevonden. Wales gebruikte deze iMac in 2001 om Wikipedia op te richten. Al die tijd bleef de roze computer in zijn bezit. Maar nu is hij van mening dat het wel mooi is geweest. Het iconische apparaat mag nu naar een nieuwe eigenaar.

Zet de roze iMac op een volle zolderkamer en het is net een oude computer tussen allerlei andere spullen. Je moet het verhaal erachter begrijpen om er de waarde van in te zien. Bieden op de veiling kon vanaf 100 dollar. Op het moment van schrijven is er al bijna 3.000 dollar geboden op het roze ding. Al 24 biedingen zijn er uitgebracht. En dat terwijl de veiling nog maar net geopend is. Je hebt nog acht dagen de tijd om een bod uit te brengen. Misschien dat de prijs wel oploopt tot in de vele duizenden dollars. Wie zal het zeggen.

Vandaag de dag is Wikipedia niet meer weg te denken van het internet. Misschien heb je het deze week of zelfs vandaag nog gebruikt. Besef dan Wikipedia is begonnen op deze schattige roze iMac van Jimmy Wales.