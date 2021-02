Hete info over de Apple Car duikt op - Apparata

Verse hete info over de Apple Car, want zoals het er nu naar uitziet gaat dit een totaal andere auto worden.

Alle auto’s hebben één ding gemeen. Jij zit achter het stuur en mag het voertuig bedienen. Steeds meer moderne auto’s kunnen zelfstandig rijden, maar een complete overname zit er hier in Europa nog niet in. Simpelweg omdat de wetgeving daar niet op gericht is. In de Verenigde Staten zijn ze in sommige staten wat soepeler wat dat betreft.

Apple Car info

Tesla is een merk dat ontzettend ver is met autonoom rijden. De Amerikaanse autobouwer kan echter hete adem in de nek van Apple verwachten. Volgens nieuwe hete info over de Apple Car zal het voertuig volledig autonoom worden. Daarover bericht CNBC, waar tevens valt te lezen dat Hyundai-Kia akelig dicht bij een deal zijn. Met deze deal is Kia uitsluitend verantwoordelijk voor de productie. Zowel de hardware als de software van de Apple auto zou door Apple zelf ontwikkeld worden.

De Apple Car moet de toekomst van mobiliteit uitstralen. Door een heel andere richting te kiezen dan traditionele autofabrikanten heeft Apple iets unieks in handen. Logisch ook, want de zoveelste elektrische auto zou niet bijzonder genoeg zijn. Of daar nu een Apple-logo op geplakt is of niet. Het zijn in elk geval interessante ontwikkelingen om in de gaten te houden.