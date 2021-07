Hete info over een nieuwe MacBook Pro in 2021 - Apparata

Wat kunnen we verwachten? We horen de eerste geluiden over een nieuwe MacBook in 2021. Twee modellen zelfs!

Een jaar na de introductie van de M1 chip van Apple is het wachten op nog meer nieuwe MacBooks met deze processor. Natuurlijk laat het Amerikaanse techbedrijf niets van zich horen. Dat betekent echter niet dat het helemaal stil blijft met informatie rondom de producten van het merk. Op basis van geruchten kun je een behoorlijk compleet plaatje krijgen.

Volgens DigiTimes kunnen we dit najaar namelijk gloednieuwe MacBooks verwachten. Het bericht spreekt over een 14-inch MacBook met een compleet nieuw design en een 16-inch MacBook met een LED display in september 2021. In die maand zou ook de aankondiging plaatsvinden. Dat is al gauw, want we zitten inmiddels in juli. Dat betekent effectief nog twee maandjes te gaan.

De komst van de MacBook met een LED display zou gepaard gaan met een forse investering van Apple in de technologie. Het Amerikaanse techbedrijf gaat natuurlijk niet over over een nacht ijs met een dergelijke aankondiging. De leveringen van de nieuwe MacBooks zullen volgens het bericht een maand later, in oktober, zijn. Mocht je dus interesse hebben in een gloednieuwe MacBook, dan is het misschien beter om even tot het najaar te wachten.