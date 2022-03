Hey F1-fans, koop dit Williams horloge met een unieke extra

Voor het nieuwe seizoen heeft Williams een horloge aangekondigd in samenwerking met Bremont, de WR-22!

Die samenwerking komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Bremont is de officiële sponsor van Williams als het gaat om horloges. Net als dat Tag Heuer dat is van Red Bull Racing. Begrijp je ook meteen waarom Max Verstappen altijd met een joekel van een horloge om zijn pols staat bij de interviews. Maar goed, we dwalen een beetje af.

De nieuwe WR-22 dus. Afgelopen week voorgesteld door Williams en Bremont. Het is een horloge met een case van 43 mm. De typische kleuren van het Formule 1 raceteam komen terug in de behuizing. Namelijk Oxford blue, Electric blue en wit. Draai je het horloge om dan valt het je als het goed is op dat de looks geïnspireerd zijn op de wielen van een Williams Formule 1-auto en het logo van het team.

Unieke extra WR-22

Een leuk detail is dat je met aanschaf van de WR-22 ook een echte wielbout krijgt van een historische Williams auto. Een bijzonder stukje decoratie. Mocht je het horloge wat beter van dichtbij willen bekijken dan kan dat via de Williams Racing app op je smartphone. Via de app is het mogelijk om het horloge in augmented reality (AR) te bekijken.

Prijzen voor het horloge beginnen bij 6.995 dollar in combinatie met een lederen bandje. Wil je de stalen bracelet dan ligt de prijs op 7.595 dollar.