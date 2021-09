Hey, waar is de iPhone SE met 256 GB gebleven?

Apple heeft de iPhone SE met 256 GB uit de webshop gehaald.

Soms komt het voor dat Apple een update doorvoert in de webshop, maar hier verder geen mededeling over doet. Dit is zo’n geval. Als je de iPhone SE selecteert in de online Apple Store dan valt je het als het goed is één ding op. Als je bekend bent met alle uitvoeringen van de smartphone tenminste. De optie voor 256 GB voor de iPhone SE is verdwenen.

Het is alleen nog mogelijk om de iPhone SE met 64 GB of met 128 GB te kiezen. Als 64 GB kost de telefoon je 492,10 euro. Met 128 GB kost de smartphone 542,10 euro. De duurste uitvoering met 256 GB vervalt hierbij. Deze uitvoering kon je voorheen kopen voor 662,10 euro. De kleuren, wit, zwart en rood, blijven nog wel gewoon verkrijgbaar.

Diverse webshops en winkels in Nederland die nog een voorraad hebben van de iPhone SE met 256 GB zullen deze vooralsnog aanbieden. Tot de voorraad op is natuurlijk. Apple stopt nu al met de verkoop van deze uitvoering. Waarom Apple de verkoop heeft gestaakt van de SE met 256 GB is niet bekend. De iPhone SE kwam vorig jaar in zijn nieuwste vorm op de markt.