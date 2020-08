Hier, 7 minuten exclusieve PS5 gameplay

Het maakt het wachten er niet makkelijker op. Hier zijn 7 minuten aan PS5 gameplay te zien met Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sommige gameshows gaan (gelukkig) dit jaar gewoon door, hetzij in digitale vorm. Zo ook de Gamescom. In aanloop naar de komst van de nieuwe PS5 zijn er gameplay beelden vrijgegeven van het spel Ratchet & Clank: Rift Apart.

In principe komen de beelden je al bekend voor. Enkele fragmenten werden in juni voor het eerst getoond tijdens een evenement van Sony. Je kunt nu echter non stop 7 minuten aan échte PS5 gameplay bekijken. Het geeft een goed idee van wat je kunt verwachten van de nieuwe console van Sony.

Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer Ratchet & Clank: Rift Apart exact verschijnt. Net als dat we tot op heden nog niet weten wanneer de PlayStation 5 in de winkels komt te liggen. Het is echter wel zo dat Ratchet & Clank: Rift Apart deel uitmaakt van één van de eerste games op de PS5. Een release kort na de release van de console zit er dus dik in. Ratchet & Clank: Rift Apart is een PS5 exclusive en is dan ook exclusief ontwikkeld voor de PlayStation 5. Je kunt de gameplay video hierboven bekijken.