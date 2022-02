Hier draait de #SaveRedDeadOnline ophef om

De hastag #SaveRedDeadOnline is zeer regelmatig trending, maar waar klagen spelers precies over?

GTA Online is bijna een decennium na de oorspronkelijk release nog steeds immens populair. Rockstar Games blijft de game duidelijk als goudmijn zien, waardoor er continue nieuwe content voor uitkomt. Hetzelfde valt niet te zeggen over Red Dead Online… De online Red Dead Redemption 2-spinoff is stervende en fans hebben er schoon genoeg van. Wat is er toch aan de hand?

#SaveRedDeadOnline

De laatste weken is er regelmatig een hashtag op Twitter trending en die luidt: #SaveRedDeadOnline. De hashtag dook overigens al begin 2020 op. Zoals de leus doet vermoeden, hebben fans het gevoel dat hun favoriete game in de steek gelaten wordt. Na de meest recente update laaide de leus weer op; Rockstar Games zou het spel compleet verwaarlozen.

Om dat te kwantificeren; GTA V kreeg in het afgelopen jaar twee grote contentupdates. Nogmaals, het spel is al ruim 8 jaar oud. Red Dead Online is slechts 2,5 jaar oud en kreeg afgelopen jaar één enkele contentupdate.

Is de kritiek terecht?

Is dat een terecht kritiekpunt of zijn de spelers een beetje verwend aan het doen? Het antwoord ligt voor de hand: Red Dead Online krijgt absoluut niet de aandacht die GTA V krijgt. Of dat terecht is vanuit Rockstar’s oogpunt, dat moeten we in het midden laten. Het is namelijk niet bekend hoeveel spelers de game heeft.

Wat wel overduidelijk is, is dat het spel veel meer ruimte laat voor de speler om zijn eigen verhaal te beleven. GTA Online profiteert van de absolute chaos en bomvolle wereld. Red Dead Online is inherent een stuk minder gevuld, wat de open wereld al wat kalmer maakt.

Gebrek aan nut

Maar waar de #SaveRedDeadOnline vooral kritiek op uit, is het gebrek aan dingen om buiten de open wereld te doen. Missies zouden veelvuldig aanwezig moeten zijn. Upgrades zouden de speler een gevoel van progressie moeten geven.

In plaats daarvan moeten spelers ongekende hoeveelheden tijd investeren voor ogenschijnlijk nutteloze beloningen. En ondertussen blijft Rockstar de formule van ‘korting’ en ‘bonussen’ op online objecten toepassen. Zonder de speler een reden te geven om hier iets om te geven.

Kortom, het ziet ernaar uit dat fans van Red Dead Online niet veel lekkers in het verschiet hebben. Tenzij Rockstar écht luistert, zou een spel met relatief weinig spelers niet kunnen verwachten dat er ongekend veel content voor uitkomt. Hoe zonde dat ook is…