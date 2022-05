Hier gaat Google meekomen tijdens hun conferentie

Google

Google’s jaarlijkse extravaganza voor ontwikkelaars, Google I/O, is bijna hier. De conferentie begint op 11 mei, dit zijn de verwachtingen.

Iedereen kan aanwezig zijn bij de conferentie. Dit omdat het weer online zal zijn. Dat gezegd hebbende, de openingskeynote bevat meestal de meest relevante aankondigingen voor gewone consumenten, dus dat is het deel dat je zou willen zien. De verwachting is dat er veel opwindend nieuws zal zijn, waaronder veel hardware.

Google conferentie

Natuurlijk gaan ze het hebben over het besturingssysteem. Het is geen verrassing dat Android 13 eraan komt; er is immers elk jaar een nieuwe versie en ondernemende gebruikers kunnen het besturingssysteem nu al testen in zijn bètavorm. Tot nu toe was deze testversie niet echt spannend. Het bevat enkele kleine UI-tweaks en extra aanpassingsopties voor Google’s Material You-ontwerptaal, maar tot nu toe ziet het er niet drastisch anders uit dan Android 12.

De handigste nieuwe dagelijkse functie is misschien wel een nieuw klembord waarmee je gekopieerde tekst en afbeeldingen kunt bijhouden en bewerken voordat je ze plakt. Google probeert ook meldingen te stroomlijnen, door je proactief te vragen of je meldingen van verschillende applicaties wilt blijven zien.

We hebben nog geen concrete geruchten gehoord over de Google Assistent voor I/O 2022, maar Google heeft tijdens het evenement altijd iets te zeggen over zijn stem-AI. Dat kun je dit jaar ook verwachten. Evenzo kan je updates verwachten voor de verschillende producten van Google, zoals Maps, Foto’s en Drive.

Ook zal de Pixel Watch aan bod komen. Er zijn de afgelopen weken genoeg lekken geweest, wat erop wijst dat het apparaat op zijn minst binnenkort zal worden aangekondigd. De Pixel Watch zal waarschijnlijk een rond ontwerp hebben met gebogen randen en siliconen bandjes; het lijkt een beetje op een mythische ronde Apple Watch.